Lirik Lagu Run This – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Run This – EXO

Yeah let's go

What you say? sora ni kakagero Fingers

What you say? hitori nokorazu Heat up

What you say? sameru koto nai Fever

Ano hi nakushita jounetsu mo Bring back

What you say? kimi ni mitete hoshii nda

What you say? E'r'body junbi wa ii ka

What you say? yobisamase mada Deeper

Oku ni nemutta yasei wo ima Bring back

Mou wakaru darou kon'ya Who's the boss?

Hate nai yabou nobore To the top

Mezasu haruka wo Yeah we run this show

We run this show, we run this show

Mou wakaru darou kon'ya Who's the boss?

Hate nai yabou nobore To the top

Mezasu haruka wo Yeah we run this show

We going crazy, it's getting ugly

Ugly

It's getting ugly

Ugly

It's getting ugly

Yeah, hahaha

Aight let's bring it back again

(Yes) sakebe Loud (Wow) tada negau

(Uh) dake janaku (C'mon) soko kara

(Oh) kakageta yubi de Shoot it pow pow

(Oh) utage no hajimari da Pow pow

(Yes) Let it go (Wow) kimi mo

(Uh) ichido (C'mon) kiri no Life

(Oh) nani mo ka mo wasurete Pow pow

(Oh) yararechimatta nara Bow down