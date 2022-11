Lirik Lagu History – EXO K dan Fakta di Baliknya

History – EXO

Listen neukkil su inni

Nae shimjangi ttwijireul ana

(My heart be breakin')

Bunhan mame ureodo bogo

Sori jilleo "ha" wecheodo bwasseo

(My pain be creepin')

Heukkwa baek ajik namgwa buk

Kkeuchi naji anneun jeonjaeng Scene

Dullo nanwin taeyange jeolmang

Meolli dolgo doraseo

Dashi shijakaneun gose da wasseo

Oryutuseongijiman

Baeweo gamyeo ganghaejil su inneun na

Jeo taeyangcheoreom geodaehan

Hanaran geol aneun nal Oh oh

Modu hamkke ganeun uri miraero

I need you and you want me

Jiguran i byeoreseo Oh oh oh oh

Every every everyday naega mandeun History

Break it yongmange banchik

Move it pagweran mideok

(No more shakin' like that)

Magic shigani gamyeon

Tto sshiseun deushi dashi jaesaengdwae

Shigongganeul ttwieoneomeoseo

Edene achimeul kkumkkugo isseo

Gaja urin geureon jonjae

Meolli dolgo doraseo

Dashi shijakaneun gose da wasseo

Oryutuseongijiman

Baeweo gamyeo ganghaejil su inneun na

Jeo taeyangcheoreom geodaehan

Hanaran geol aneun nal Oh oh

Modu hamkke ganeun uri miraero

I need you and you want me

Jiguran i byeoreseo Oh oh oh oh

Kkumeul ingtaehaneun nal urin dashi ireona