Lirik Lagu I Can't Explain - The Who dan Fakta di Baliknya

I Can't Explain - The Who

Got a feeling inside (can't explain)

It's a certain kind (can't explain)

I feel hot and cold (can't explain)

Yeah, down in my soul, yeah (can't explain)

I said (can't explain)

I'm feeling good now, yeah, but (can't explain)

Dizzy in the head and I'm feeling blue

The things you've said, well, maybe they're true

I'm gettin' funny dreams again and again

I know what it means, but

Can't explain

I think it's love

Try to say it to you

When I feel blue

But I can't explain (can't explain)

Yeah, hear what I'm saying, girl (can't explain)

Dizzy in the head and I'm feeling bad

The things you've said have got me real mad

I'm gettin' funny dreams again and again

I know what it means but

Can't explain

I think it's love

Try to say it to you

When I feel blue

But I can't explain (can't explain)

Forgive me one more time, now (can't explain)

I said I can't explain, yeah

(Ooh) you drive me out of my mind

(Ooh) yeah, I'm the worrying kind, babe

(Ooh) I said I can't explain

Kredit

Artis: The Who

Album: My Generation

Dirilis: 1965

Pencipta Lagu: Peter Townshend

Fakta di Baliknya

I Can't Explain adalah sebuah lagu oleh band rock Inggris, The Who yang ditulis oleh Pete Townshend dan diproduksi oleh Shel Talmy. Lagu ini dikeluarkan sebagai single pada tanggal 15 Januari 1965 di Britania Raya, pada label Brunswick, dan pada label Decca di Amerika, pada bulan Desember 1964. Lagu itu adalah rilisan single kedua band dan pertama di bawah nama The Who.

Lagu ini telah dikaver oleh banyak artis, termasuk David Bowie dan Scorpions.

I Can't Explain adalah sisi-A dari single pertama grup tersebut sebagai Who; pendahulunya yaitu "Zoot Suit"/"I'm the Face," yang dirilis dengan nama High Numbers.

Ada sedikit yang bisa dikatakan tentang bagaimana saya menulis ini . Itu keluar dari kepala saya ketika saya berusia 18 setengah tahun." Dalam majalah Q edisi 1994, Roger Daltrey menggemakan komentar Townshend mengenai pengaruh Kinks:

Kami sudah tahu Pete bisa menulis lagu, tapi pada masa itu sepertinya tidak ada kebutuhan untuk memiliki barang sendiri karena ada kekayaan musik yang belum dimanfaatkan yang bisa kami dapatkan dari Amerika.

Tapi kemudian band-band seperti Kinks mulai membuatnya, dan mereka mungkin adalah pengaruh terbesar bagi kami – mereka tentu saja memberikan pengaruh besar pada Pete, dan dia menulis 'I Can't Explain', bukan sebagai salinan langsung, tetapi tentu saja itu sangat turunan dari musik Kinks."