Verrell Bramasta Pamer Cincin di Jari Manis, Sosok Kekasihnya Tuai Tanda Tanya

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah isu penyuka sejenis, pesinetron Verrell Bramasta mendadak memamerkan foto yang sukses menuai tanda tanya publik.

Pasalnya, Verrell Bramasta baru saja membagikan foto diduga jemari tangan dirinya dengan seorang wanita.

Tak cuma sekedar jemari tangan, dalam foto itu terlihat cincin tersemat di jari manis sang wanita.

Wanita tersebut terlihat mengenakan gaun hitam, namun sayang wajah wanita tersebut ogah dibocorkan oleh Verrell Bramasta.

Verrell Bramasta pun menuliskan sebuah keterangan foto yang sangat romantis.

"One and only," kata Verrel Bramasta.

Banyak yang menduga jika potret potret tersebut merupakan potret Verrell Bramasta dengan pacar barunya.

