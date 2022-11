Lirik Lagu Machine – EXO dan Fakta di Baliknya

Machine – EXO

Jjilleodo pi han bangul an naol tteut

Wanbyeokan areumdaum

Kkumgateun hwanggeum biyul

Geunyeoye shinggeureon meoritgyeol

Daeriseok gateun pibukkyeol

Chohyeonshiljjeogingeol Woo whoo

Geunyeoneun inhyeongi aninji

Sum shwigineun haneun geonji

Al tteut mal tteut chagaun misoreul jieumyeo

Moksorin inneunji

Shimjangi ttwineun saramiran geol

Dojeohi mideul su eopseo bwa bwa

Neon machi chagaun Machine

Neoneun Ma-ma-ma-ma-machine

Neoneun Ma-ma-ma-ma-machine

Kalgachi areumdaun yeoshin

Neoneun Ma-ma-ma-ma-machine

Neoneun Ma-ma-ma-ma-machine

Ah yeah

Amuri cheodabwado moreugenneun

Jamgyeojin geunyeo maeum

Cheoljjeohan boan jigu

Yamujin ppalgansaek immaedo

Yurial gateun nunppitto

Hinteul juji ana Ooh whoo

Geunyeoneun mweol saenggakaneunji

Gakkeum ulgineun haneunji

Al tteut mal tteut chagaun misoreul jieumyeo

Gamjeongeun inneunji

Sarangeul haneun saramiran geol

Dojeohi mideul su eopseo bwa bwa

Neon machi chagaun Machine

Neoneun Ma-ma-ma-ma-machine

Neoneun Ma-ma-ma-ma-machine

Kalgachi areumdaun yeoshin

Neoneun Ma-ma-ma-ma-machine

Neoneun Ma-ma-ma-ma-machine

(Hey hey) kkok aranaegesseo

(Hey hey) Yeah you know

Eoryeoun amho geollin geunyeo mam

Amudo pulji motage jamgin bang Yeah

Gutge dachin mameul Hacking hacking

Gotta get to her heart