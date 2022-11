Lirik Lagu Love, Reign o'er Me - The Who dan Fakta di Baliknya

Love, Reign o'er Me

Only love can make it rain

The way the beach is kissed by the sea

Only love can make it rain

Like the sweat of lovers layin' in the fields

Love, reign o'er me

Love, reign o'er me

Rain on me, rain on me

Only love can bring the rain

That makes you yearn to the sky

Only love can bring the rain

That falls like tears from on high

Love, reign o'er me

Rain on me, rain on me

Love, reign o'er me

Rain on me, rain on me

On the dry and dusty road

The nights we spend apart alone

I need to get back home to cool, cool rain

I can't sleep, and I lay, and I think

The night is hot and black as ink

Woo, oh God, I need a drink of cool, cool rain

Love, reign o'er me

Reign o'er me, o'er me, o'er me, woah

Love, reign o'er me, o'er me

Love

Kredit

Dirilis: 1973

Artis: The Who

Album: Quadrophenia (Remixed And Remastered Version)

Pencipta Lagu: Pete Townshend

Fakta di Baliknya

Love, Reign o'er Me, dengan subjudul Pete's Theme adalah sebuah lagu oleh band rock Inggris The Who. Diciptakan dan disusun oleh gitaris Pete Townshend yang dirilis pada 27 Oktober 1973 sebagai single kedua dari album studio keenam band dan opera rock kedua yaitu Quadrophenia. Lagu ini adalah lagu terakhir di album, dan telah menjadi pokok konser selama bertahun-tahun. Lagu ini memuncak di nomor 76 di US Billboard Hot 100 dan nomor 54 di Cash Box.