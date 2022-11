Lirik Lagu What Is Love – EXO K dan Fakta di Baliknya

What Is Love – EXO-K

Girl, I can't explain what I feel.

Ooh- yeah. my baby, baby, baby, baby. Yeah.

Haruga machi ilbuncheoreom

Neukkyeojige mandeulji.

Neoman isseumyeon yeonghwa sogui juingong.

Neol guharyeo dallyeoganeun aeksyeon ssin

Irado jjigeul geotcheoreom,

Nan machi yeongungi doen geotcheoreom.

Neon naege wanbyeok sangsanghae bwasseo.

Hamkkeramyeon eotteolkka?

Nan neoman gwaenchanhdago malhaejumyeon

Modu wanbyeokhae. Oh baby.

I lost my mind.

Neoreul cheoeum mannasseul ddae,

Neo hana ppaego modeun geoseun

Get in slow motion

Naege malhaejwo. ige sarangiramyeon.

Maeil geudaewa sumanheun gamjeongdeureul

Nanwojugo baewogamyeo

Ssaugo, ulgo, anajugo.

Naege malhaejwo. ige sarangiramyeon

Sesangnamjadeul modu nal bureowohae

Neoreul gajin naega

Jiltuna jukgetnabwa.

Haega gado dari gado

Jeoldae anbyeonhae. wo~

Nan bogiboda ujikhage mideul lamjaraneungeol,

Neon alge doel tenikka. wo~

I don't know why jeoldaejeogin i gamjeong.

Naega saenggakjocha haesseulkka?

Nae gyeote isseul ddae nan jeomjeom

Daedanhan namjaga dwego, bitnaneun geol.

I lost my mind.

Neoreul cheoeum mannasseul ddae,

Neo hana ppaego modeun geoseun

Get in slow motion

Naege malhaejwo. ige sarangiramyeon.

Maeil geudaewa sumanheun gamjeongdeureul

Nanwojugo baewogamyeo

Ssaugo, ulgo, anajugo.

Naege malhaejwo. ige sarangiramyeon

Ganjeolhi barago barandamyeon

Irwojilkka? donghwa yaegicheoreom

Yeongwonhan dulmanui haepiaending,

Happily ever after.

Namaneun neol mideojugo, jikyeojugo dallaejulkke.

Ne pyeoni doelkke. ne gyeoteseo jeoldae an tteona.

I lost my mind.

Neoreul cheoeum mannasseul ddae,

Neo hana ppaego modeun geoseun

Get in slow motion

Naege malhaejwo. ige sarangiramyeon.

Maeil geudaewa sumanheun gamjeongdeureul

Nanwojugo baewogamyeo

Ssaugo, ulgo, anajugo.

Naege malhaejwo. ige sarangiramyeon