Lirik Lagu Baba O'Riley - The Who dan Fakta di Baliknya

Baba O'Riley - The Who

Out here in the fields

I fight for my meals

I get my back into my living.

I don't need to fight

To prove I'm right

I don't need to be forgiven.

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Don't cry

Don't raise your eye

It's only teenage wasteland

Sally, take my hand

We'll travel south cross land

Put out the fire

And don't look past my shoulder.

The exodus is here

The happy ones are near

Let's get together

Before we get much older.

Teenage wasteland

It's only teenage wasteland.

Teenage wasteland

Oh, yeah

Its only teenage wasteland

They're all wasted!

Kredit

Dirilis: 1971

Album: Who's Next

Artis: The Who

Genre: Alternatif/Indie, R&B/Soul, Children's Music, Pop, Rock

Pencipta Lagu: Peter Dennis Blandfor Townshend

Fakta di Baliknya

"Baba O'Riley" adalah lagu dari band rock Inggris The Who dan lagu pembuka dari album kelima mereka Who's Next (1971). Album ini dirilis sebagai single di Eropa yang dikeluarkan pada 23 Oktober 1971 dengan lagu "My Wife".



Roger Daltrey menyanyikan sebagian besar lagu dengan Pete Townshend menyanyikan delapan tengah: "Jangan menangis/Jangan angkat matamu/Ini hanya Gurun Remaja".



"Baba O'Riley" muncul di "100 Lagu Terbesar Sepanjang Masa" majalah Time, "500 Lagu Terbaik Sepanjang Masa" Rolling Stone dan Hall of Fame Rock and Roll sebagai salah satu dari 500 Lagu Rock and Roll.



Lagu itu juga muncul di cakram konser: Who's Last, Live from Royal Albert Hall, Live from Toronto dan Greatest Hits Live. Biola solo asli yang direkam dan harmonika yang dimainkan oleh Daltrey.

Lagu ini sering keliru disebut sebagai "Teenage Wasteland" karena kata-kata yang sering diulang-ulang dalam chorus lagu tersebut. "Teenage Wasteland" sebenarnya adalah judul lagu yang bekerja dalam inkarnasi aslinya sebagai bagian dari proyek Lifehouse, tetapi kemudian menjadi judul lagu Townshend lain tetapi terkait, lebih lambat dan dengan lirik yang berbeda. Demo termasuk "Teenage Wasteland" dari Lifehouse Chronicles, enam piringan hitam dari proyek Lifehouse, dan beberapa kompilasi dan video Townshend.



Judul lagu mengacu pada dua inspirasi utama Townshend pada saat itu: Meher Baba dan Terry Riley. Townshend awalnya menulis "Baba O'Riley" untuk proyek Lifehouse-nya, sebuah opera rock yang dimaksudkan sebagai sekuel opera 1969 "Tommy."