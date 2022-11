Lirik Lagu All Time Low - The Wanted dan Fakta di Baliknya

All Time Low - The Wanted

Praying won't do it

Hating won't do it

Drinking won't do it

Fighting won't knock you out

Of my head

Hiding won't hide it

Smiling won't hide it

Like I ain't tried it

Everyone's tried it now

And failed somehow

So when you gonna let me

When you gonna let me out

Out

And if you know

How do you get up from an all time low?

I'm in pieces

Seems like peace is

The only thing I'll never know

How do you get up

Get up

'Cause driving won't do it

Flying won't do it

Denying won't do it

Crying won't drown it out

What you said

When I'm standing on the yellow line

Waiting at the station

Or I'm late for work

A vital presentation

If you call me now girl

Without reservation

I would try to break through

But if you know

How do you get up from an all time low?

I'm in pieces

It seems like peace is

The only thing I never know

How do you get up from an all time low?

I can't even find a place to start

How do I choose between my head and heart

'Til it ceases I never know, know

How do you get up from an all time low?

A low, a low, a low, a low, a low, a low, a low

Can you hear me

A low, a low, a low, a low, a low, a low, a low

Can't you hear me

A low, a low, a low, a low, a low, a low, a low

Can't you hear me

A low, a low, a low, a low, a low, a low, a low

And if you know

How do you get up from an all time low?

I'm in pieces

It seems like peace is

The only thing I never know

How do you get up from an all time low?

I can't even find a place to start

How do I choose between my head and heart

'Til it ceases I never know

How do you get up from an all time low?

I can't even find a place to start

How do I choose between my head and heart

'Til it ceases I never know

How do you get up from an all time low?

Kredit

Album: The Wanted

Artis: The Wanted

Dirilis: 2010

Pencipta Lagu: Edward James Drewett, Steve Mac, Wayne Hector

Fakta di Baliknya

"All Time Low" adalah single debut boyband Inggris-Irlandia the Wanted yang ditulis oleh Steve Mac, Wayne Hector dan Ed Drewett. Album ini dirilis pada tanggal 25 Juli 2010 sebagai single debut dari album debut self-titled mereka The Wanted, melalui Geffen Records.

Lagu ini memuncak di peringkat pertama di UK Singles Chart dan menempati peringkat ke-19 di Irlandia.

Lagu "All Time Low" ceria dengan karakteristik musik dance-pop yang menonjol. Sejauh ini telah mengumpulkan tanggapan positif dari kritikus musik kontemporer.

Lagu tersebut disertai dengan video klip yang dirilis pada tanggal 3 Juni 2010. The Wanted sudah menampilkan "All Time Low" secara langsung di Summertime Ball, Arqiva Awards dan di berbagai acara televisi termasuk: GMTV dan The Hollyoaks Music Show dan acara online seperti SBTV dan The 5:19 Show.

Pada tanggal 2 Juli 2010, majalah online BBC Slink memakai lagu "All Time Low" dalam fitur 'Snapped' mereka. Lagu"All Time Low" juga dirilis sebagai single debut band di Amerika Serikat pada tanggal 1 Juli 2011 yang juga menjadi single utama dari perilisan debut grup di Amerika Serikat serta permainan panjang The Wanted.