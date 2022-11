Lirik Lagu Tukoni Nai – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Tukoni Nai – Fujii Kaze

Tokuni nai

Nozomi nado nai

Atashi kitai sezu ni aruku



Tokuni nai

Negai nado nai

Atashi mi wo makashiteru



Mikaeri

Motomeru kara

Itsumo kizutsuite owaru



Gohoubi

Hoshigaru kara

Itsumo hara ga hetteru



My heart is saying I’m not caring no more

Somebody slap my ass and let me go

I used to dance but I’m losing my beat

And now I lost my feet

Somebody bring back to me

That love and just let me be



Tokuni nai

Sadame nado nai

Atashi torawarezuaruku



Tokuni nai

Kawaki nado nai

Atashi mitasareteru



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : HELP EVER HURT NEVER

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2020

Genre : R&B/Soul, J-Pop



Fakta di balik lagu Tukoni nai

“Tukoni nai” dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 2020 lalu, masuk ke dalam album “HELP EVER HURT NEVER”.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Fujii Kaze lahir di tengah keluarga pecinta musik, dengan alunan musik dari berbagai genre seperti bergaya barat. Namun, gaya bermusik dari Fujii Kaze masih terbilang baru di telinga pendengar, reaksi masyarakat termasuk lemah dibanding artis pendatang baru juga.



Ini dikarenakan alunan genre musik Fujii Kaze memiliki base R&B, klasik dengan sentuhan jazz, maka di telinga pendengar terkesan rumit dan asing. Dengan begitu setiap pembuatan lagu Fujii memiliki hook yang jelas sehingga dapat mudah tersangkut di telinga pendengar. (Nisrina Sukmawati)***