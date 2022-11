Usai Dapat Sambutan Hangat di BIFF, Film 'Look At Me Touch Me Kiss Me' Segera Tayang di Tanah Air

PIKIRAN RAKYAT – Film “Look At Me Touch Me Kiss Me” yang sempat tayang di Busan International Film Festival (BIFF) pada bulan Oktober lalu akan segera tayang di Indonesia.

Pemutaran film tersebut dilakukan secara perdana melalui ajang Jogja NETPAC Asian Film Festival 2022.

Look At Me Touch Me Kiss Me merupakan film omnibus yang dikerjakan oleh pelaku film dari tiga negara berbeda.

"Look At Me" disutradarai oleh Ho Yuhang asal Negeri Jiran, Malaysia, sementara “Touh Me” disutradarai oleh Djenar Maesa Ayu dari Indonesia, dan “Kiss Me” disutradarai oleh Kim Tai-Sik dari Korea Selatan.

“Dari tiga negara itu, benang merahnya adalah bahwa semua orang di dunia, dari belahan negara manapun mempunyai mimpi yang sama, yaitu mimpi untuk mencintai dan dicintai,” kata Vera Lasut selaku produser film tersebut, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Vera menjelaskan bahwa setting film omnibus ini mewakili fase pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia.

Detailnya, “Look At Me” di kisaran awal pandemi, “Touch Me” di saat kasus pandemi meningkat dengan pesat, dan “Kiss Me” yang memasuki fase endemi.

Vera Lasut mengatakan saat film Look At Me Touch Me Kiss Me diputar di BIFF 2022 di Korea Selatan, banyak para penonton yang hadir turut menikmati kisahnya.