Lirik Lagu Tabiji – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Tabiji – Fujii Kaze

Ano hi no koto wa wasurete ne

Osana sugite shiranakatta

Hazukashikute kietai kedo

Mou daijoubu tabiji wa tsuzuku



Ano hi no koto wa wasureru ne

Minna da tte samayotteta

Kono uchuu ga kyoushitsu nara

Tonaridoushi manabi wa tsuzuku



Bencishi nai ke omoetemo

Itsuka owari ga kuru ke

Shiranakatta

Kinou membuat yori

Yasashiku nareru ki ga shita



Aa a

Bokura wa mada saki no nagai tabi no naka de

Dareka wo aishitari wasuretari

Iroiro aru kedo

Aa a

Itsu no ma ni ka kono hi sae mo natsukashinde

Subete wo warau darou

Subete wo aisu darou



Ogenki desu ka

Kono machi wa aikawarazu seishun desu

Daremo ga mina hashittemasu

Mada mienai tabiji no saki e



Ogenki desu ka

Bokutachi wa itsu ni naredo shounen desu

Kokoro no okusoko de wa itsumo

Eien wo motomete imasu



Hateshi nai to omotteta

Mono ga koko ni wa nai kedo

Me ni shite kita

Te ni furete kita

Subete ni imi wa aru kara



Aa a



Bokura wa mada saki no nagai tabi no naka de

Nanika wo aishitari wasuretari

Iroiro aru kedo

Aa a

Kore kara mata ironna ai wo uketotte

Anata ni kaesu darou

Towa naru hikari no naka

Subete wo aisu darou



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : LOVE ALL SERVE ALL

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2022

Genre : R&B/Soul, J-Pop



Fakta di balik lagu Tabiji

“Tabiji” dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 1 Maret 2020 lalu, masuk ke albumn“LOVE ALL SERVE ALL”.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Lagu Tabiji ini terpilih menjadi lagu tema untuk serial drama TV Asahi Nizi Village Clinic, yang dibintangi oleh Mitzuki Takahata. Lagu Fujii Kaze ini yang pertama kalinya digunakan untuk sebuah drama.



Fujii Kaze lahir di tengah keluarga pecinta musik, dengan alunan musik dari berbagai genre seperti bergaya barat. Namun, gaya bermusik dari Fujii Kaze masih terbilang baru di telinga pendengar, reaksi masyarakat termasuk lemah dibanding artis pendatang baru juga.



Ini dikarenakan alunan genre musik Fujii Kaze memiliki base R&B, klasik dengan sentuhan jazz, maka di telinga pendengar terkesan rumit dan asing. Dengan begitu setiap pembuatan lagu Fujii memiliki hook yang jelas sehingga dapat mudah tersangkut di telinga pendengar. (Nisrina Sukmawati)***