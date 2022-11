Lirik Lagu Trying – FUR dan Fakta Di Baliknya

Trying – FUR

Slipped on the floor again before i got to my bed

Not what you thought it was before i got to your head

Lie right in my eyes

So many people trying to get a moment alone

Not enough people dyin' to get a moment alone

Lie right in my eyes except this time I'm not it

You're trying not to wake me

I didn't wanna notice

How could i know what you don't show

Stop if you've had enough of the continuing night

Surely you've had enough of always thinking you're right

Lie right in my eyes except this time I'm not it

You're trying not to wake me

I didn't want to notice

How can i know what you don't show

Forever seems like ages

I didn't even need that long

It went before i knew what else i could do



Credit

Artis : FUR

Album : Trying

Songwriter : William Harold Murray

Dirilis : 2017

Genre : Alternatif/Indie, Pop



Fakta di balik lagu Trying

Lagu yang berjudul “Trying” yang dibawakan oleh band FUR, dirilis pada 2017 lalu. Lagu ini berdurasi 3 menit 42 detik merupakan lagu yang masuk kedalam album bertajuk Trying.



Band indie yang bernama FUR ini berasal dari United Kingdom, Inggris. Yang terdiri dari empat personel yaitu William Murray, Harry Saunders, William Tav Taverner dan Flynn Whelan ini ternyata cukup sering tampil di negara Indonesia.



Fakta menarik dari personel band FUR yaitu Harry drummer FUR yang menyukai makanan indomie, sementara dari vokalis Murray merindukan makanan sate ayam dan lidah sapi.



Namun personel lainnya ternyata memiliki perbedaan diantara Harry dan Murray yang keduanya menyukai makanan Indonesia, ternyata gitaris FUR yaitu Tav merindukan suasana kota Jakarta serta masyarakatnya. Perbedaan antara culture negara Inggris dan Indonesia yang sangat ramah itu menjadikan alasan Tav merindukan negara Indonesia. (Nisrina Sukmawati)***