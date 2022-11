Sinopsis The November Man, Aksi Pierce Brosnan Keluar dari Skandal Presiden Rusia dan CIA

PIKIRAN RAKYAT - Film The November Man akan tayang malam ini, Kamis, 24 November 2022 pukul 21.45 WIB di bioskop Trans TV.

Cerita The November Man ditulis oleh Michael Finch dan Karl Gajdusek yang terinspirasi dari novel There Are No Spies karya Bill Granger yang terbit pada tahun 1987.

Film The November Man dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Roger Donaldson. Sementara produksi film tersebut dilakukan di Inggris dan Amerika Serikat.

The November Man menceritakan tentang seorang agen CIA yang bernama Peter Devereaux yang sedang mengawasi agen muda bernama David Mason selama misi perlindungan di Montenegro.

Namun misi David Mason gagal dilakukan karena tidak mengikuti arahan Peter untuk tidak melakukan tembakan.

Saat melakukan misi, David Mason nekat menembak hingga menyebabkan peluru salah sasaran dan terkena ke arah anak kecil hingga menyebabkan meninggal dunia.

Lima tahun kemudian, Peter Devereaux memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Ia membuka kedai kopi sebagai pekerjaannya.