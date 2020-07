Rekomendasi Film Netflix Juli 2020: Cursed, The Maid, hingga It's Okay to Not Be Okay

PIKIRAN RAKYAT - Layanan streaming serial dan film Netflix tak henti-henti memanjakan pelanggan dengan tayangan menarik yang sayang dilewatkan.

Pelanggan Netflik Indonesia segera menikmati berbagai tayangan baru di bulan Juli 2020 mendatang, termasuk serial drama Korea It's Okay to Not Be Okay.

Dibintangi Kim So Hyun dan Seo Ye Ji, serial ini menceritakan seorang perawat bangsal psikiatris dan seorang penulis buku dengan gangguan kepribadian, bertemu untuk menemukan arti cinta.

Selain serial drama Korea, masih banyak tayangan lainnya yang akan hadir di bulan Juli 2020, termasuk Cursed, Humba Dreams, hingga The Kissing Booth 2.

Rekomendasi Tayangan Netflix Original bulan Juli 2020.

Cursed

Film Cursed dijadwalkan tayang pada 17 Juli 2020, diperankan oleh Katherine Langford, Devon Terrell, dan Gustaf Skarsgard.