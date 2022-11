Lirik Lagu Seishun Sick – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Seishun Sick – Fujii Kaze

Seishun no yamai ni okasare

Hakanai mono bakari motomete

Itsu no hi ka kona ni natte chiru dake

Seishun wa dodome iro

Seishun ni sayonara wo



Yameta anna koto ano hi de mou yameta

To omotteta demo chigatta

Boku wa jibun ga omou hodo tsuyoku wa nakatta

Muri da tachikitte shimau nante muri da

To omotteta demo chigatta

Boku wa jibun ga omou hodo yowaku wa nakatta



Kimi no koe ga kimi no koe ga

Atama kasumete wa aseru

Konna mama ja konna mama ja

Boku wa koko de iki taeru



Tomaru koto naku hashiri tsuzukete kita

Hontou wa sonna fuu ni omoitai dake datta

Chotto susunde mata chotto sagatte wa

Kizukeba mou kurai sora



Seishun no yamai ni okasare

Hakanai mono bakari motomete

Itsu no hi ka kona ni natte chiru dake

Seishun wa dodomeiro

Seishun ni sayonara wo



Sou ka kekkyoku wa mina tsunagatteru kara

Samishii yo ne kurushii yo ne

Nante jibun wo nadameteru hima nante nakatta



Kimi no koe ga kimi no koe ga

Boku no naka de sakebidasu

Mimi sumaseba mimi sumaseba

Nani mo kamo ga yomigaeru



Tomaru koto naku hashiri tsuzukete yuke

Nanika ga boku ni itsudemo sekasu kedo

Doko e mukatte hashiri tsuzuken dakke

Kizukeba mata akeru sora



Mujou no minamo ga namidateba Tameiki majiri

no asayake ga

Itsuka wa kieyuku mi de areba

Kodawaraseruna bachiatari ga



Kiredo kiredo matowaritsuku doro no uzu ni ikiteru

Kono karada wa saki mo mienu netsu wo moteamashiteru

Nozarashi ni sareta basho de tada tadayou kedamono ni

Kokoro ubawareta koto nado ichido tari to nai no ni



Seishun no kirameki no naka ni

Eien no hikari wo minaide

Itsu no hi ka kona ni natte shiru dake

Seishun no hakanasa wo…



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : HELP EVER HURT NEVER

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2021

Genre : R&B/Soul, J-Pop



Fakta di balik lagu Seishun Sick

Lagu yang berjudul “Seishun Sick” yang dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 30 Oktober 2020 lalu. Lagu ini berdurasi 7 menit 57 detik dan merupakan lagu yang masuk ke dalam albumnya bertajuk “NAN-NAN SHOW 2020 HELP EVER HURT NEVER”.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Lagu Seishun Sick ini ditampilkan dalam pertunjukkan solo konsernya di Nippon Budokan, dan pada 6 Desember di 2020 Mnet Asian Music Awards, Fujii Kaze mendapat penghargaan luar negeri pertamanya untuk kategori Best New Asian Artist dari Jepang.



Dalam konser tersebut Fujii dipimpin oleh Kiyoshi Matsuo yang merupakan seorang produser musik R&B di Jepang. (Nisrina Sukmawati)***