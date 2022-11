Lirik lagu Mo Eh Wa – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Mo Eh Wa – Fujii Kaze

Saa hane nobashite koko kara

Torawarete bakka datta kara

Ikizumatta yorokobi tebanasu toki wa ima

Kokoro karuku shite kore kara

Jiyuu ni aruite mitai nara

Surechigatta hito datte kako datte kowakunai



Minna saki ga mienai yomichi wo

Tomo ni mayoi aruku yofukedoki

Utsumukanaide obienaide

Tozashita tobira tataite



Mou ee wa iwareru mae ni saki ni iwashite

Mou ee wa yareru dake yatte ato wa makashite

Mou ee wa jiyuu ni naru wa

Naku kurai jattara warattaru wa ahaha…



Kizuguchi wa itsuka kasabuta

Sugu hagareochite sayonara

Kokoro datte sonna fuu ni ietara ii no ni na

Makikomantotte doronuma

Imi mo naku tada kizutsukerare soshite kizutsuke

Kurikaesu dake



Nuketa ahou na geemu ichinuketa

Yoru ga sameta kaze ni fukareteta

Furatsukanaide fumishimite

Uchi naru kaze ni fukarete



Mou ee wa iwareru mae ni saki ni iwashite

Mou ee wa tsukiatte agerende gomen ne

Mou ee wa jiyuu ni naru wa

Naku kurai jattara warattaru wa



Yo ga fukete asa no hikari ga kao wo dashite



Mou ee wa amai yume bakka misasentoite

Mou ee wa iran koto bakka kikasentoite

Mou ee wa tebanashitai mono ima subete kono sora ni sutete

Mou ee wa nani ga taisetsu nan? you erande

Mou ee wa sou omou nara sassa tebanashite

Mou ee wa jiyuu ni naru wa

Naku kurai jattara warattaru wa ahaha…



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : HELP EVER HURT NEVER

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2020

Genre : R&B/Soul, J-Pop



Fakta di balik lagu Mo-Eh-Wa

Lagu yang berjudul “Mo Eh Wa” yang dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 24 Desember 2020 lalu. Lagu ini berdurasi 5 menit 1 detik. Ini adalah lagu kedua dan merupakan lagu yang masuk ke dalam albumnya bertajuk “HELP EVER HURT NEVER”.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Fujii Kaze lahir di tengah keluarga pecinta musik, dengan alunan musik dari berbagai genre seperti bergaya barat. Namun, gaya bermusik dari Fujii Kaze masih terbilang baru di telinga pendengar, reaksi masyarakat termasuk lemah dibanding artis pendatang baru juga.



Ini dikarenakan alunan genre musik Fujii Kaze memiliki base R&B, klasik dengan sentuhan jazz, maka di telinga pendengar terkesan rumit dan asing. Dengan begitu setiap pembuatan lagu Fujii memiliki hook yang jelas sehingga dapat mudah tersangkut di telinga pendengar. (Nisrina Sukmawati)***