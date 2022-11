Lirik Lagu Kaerou – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Kaerou – Fujii Kaze

Anata wa yuuhi ni tokete

Watashi wa yoake ni kiete

Mou nido to majiwaranai no nara

Sore ga unmei da ne



Anata wa akari tomoshite

Watashi wa hikari motomete

Kowaku wa nai ushinau mono nado nai

Saisho kara nanimo mottenai



Sakit ja sakit ja mata ne

Shounen no hitomi wa kegare

Goji no kane wa narihibikedo mou kikoenai

Sore ja sakit ja marude

Zenbu owatta mitai da ne

Oomachigai saki wa nagai wasurenai kara



Aa subete wasurete kaerou

Aa subete nagashite kaerou

Ano kizu wa futsu kedo kono kawaki ienedo

Mou dou demo ii no fukitobasou

Sawayaka na kaze to kaerou

Yasashiku furu ame to kaerou

Nikumiai no hate ni nani ga umareru no

Watashi ni waswatashi



Anata wa yowane wo haite

Watashi wa miren koboshite

Saigo kurai kami-sama de isasete

Datte kore ja ningen da



Watashi no inai sekai wo

Ue kara nagemeteitemo

Nani hitotsu kawarazu mawaru kara

Sukoshi senaka ga karuku natta



Sakit ja sakit ja mata ne

Kokudou zoi mae de wakare Tsuzuku

machi no kensou shirime ni hitori yuku

Kudasai kudasai baka de

Nanimo agerarenakata ne

Ikite kita imi nanka wakaranai mama



Aa subete ataete kaerou

Aa nanimo motazu ni kaerou

Ataerareu mono koso ataerareta mono

Arigatou, tte mune wo harou

Matteru kara sa, mou kaerou

Shiawase taenu basho, kaerou Sarigiwa

no toki ni nani ga motte ikeru no

Hitotsu hito

umareru no

Watashi, watashi ga saki ni wasureyou



Aa kyou kara dou ikitekou



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : HELP EVER HURT NEVER

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2020

Genre : R&B/Soul, J-Pop



Fakta di balik lagu Kaerou

Lagu yang berjudul “Kaerou” yang dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 2020 lalu. Lagu ini berdurasi 5 menit 10 detik. Ini adalah lagu ketiga dan merupakan lagu yang masuk ke dalam albumnya bertajuk “HELP EVER HURT NEVER”.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Kata Kaerou sendiri memiliki arti “Ayo pulang” ia menulis lirik lagu ini berdasar dari pengalaman dirinya saat menghabiskan beberapa waktu di panti jompo untuk menghibur para usia tua di sana.



Lagu Kaerou menceritakan tentang perjalanan hidup manusia, mengenai kekhawatiran akan hal-hal buruk yang bisa terjadi kapanpun termasuk kegagalan, kehilangan dan kematian. Dalam lagu ini Fujii Kaze mengingatkan bahwa kematian bukanlah hal yang harus ditakutkan, kematian berarti proses kembali pulang ke tempat asal jiwa manusia.



Untuk orang yang pergi meninggal maupun di ditinggalkan harus bisa menerima takdir tersebut dengan ikhlas, karena jiwa yang terpisah nantinya akan disatukan kembali ke alam yang berbeda. (Nisrina Sukmawati)***