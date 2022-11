Lirik Lagu YASASHISA – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

YASASHISA – Fujii Kaze

Sou sa kanashimi wo yasashisa ni

Jibun rashisa wo chikara ni

Mayoi nagara demo ii aruki dashite

Mou ikkai mou ikkai

Dareka no kitai ni zutto kotae

Homerareru no ga suki na no desu ka

Naritai jibun wo suri kaete mo

Egao wa itsudemo suteki desu ka

Hajimari dake yume mite okiru

Sono saki nara itsuka jibun no ude de

Sou da daiji na mono wa itsumo

Katachi no nai mono dake

Te ni iretemo nakushite mo

Kizukanu mama

Sou sa kanashimi wo yasashisa ni

Jibun rashisa wo chikara ni

Mayoi nagara demo ii aruki dashite

Mou ikkai mou ikkai

Zurui otona wa deau tabi

Atama gohashi na sekkyou dake

Jibun wo sunao ni dase naku natte

Kizutsuki nagara sugu ni togatte

Atarashii kaze mikata ni tsukete

Sagashite ii n da itsuka aoi tori wo

Sou da daiji na mono wa itsumo

Katachi no nai mono dake

Te ni iretemo nakushite mo

Kizukanu mama