Lirik Lagu Terdampar di Hatimu – Five Minutes dan Fakta di Baliknya

Terdampar di Hatimu – Five Minutes

Aku terdampar di dasar hatimu

Aku terjebak di tempat terindah

Tempat curahkan segala gundah



Aku merasa hampa jalani hidup

Aku merasa sepi di relung hati

Bila kau tiada menemaniku



Kau adalah satu alasan 'tuk lupakan yang lain

Kau bagiku satu di hati sampai mati



Aku terdampar di dasar hatimu

Aku terjebak di tempat terindah

Tempat curahkan segala gundah



Kau adalah satu alasan 'tuk lupakan yang lain

Kau bagiku satu di hati sampai mati

Kau adalah satu alasan 'tuk lupakan yang lain

Kau bagiku satu di hati sampai mati



Credit

Artis : Five Minutes

Album : Ksatria

Songwriter : Ricky Fm

Dirilis : 2015

Genre : Pop, Rock, Indonesian Pop, Indonesian Rock



Fakta di balik lagu Terdampar Dihatimu

Lagu yang berjudul “Terdampar Dihatimu” yang populerkan oleh band Five Minutes, dirilis pada 2015 lalu. Lagu ini berdurasi 4 menit 4 detik merupakan lagu yang masuk kedalam album bertajuk “Ksatria” yang dibawah naungan EMI Music Indonesia.



Dalam pembuatan video klipnya, Five Minutes melakukannya di negara Hongkong dengan bertepatan pada saat Five Minutes di undang untung menggelar acara Showcase disana.



Lagu Terdampar Dihatimu merupakan single pertama Five Minutes setelah 3 tahun lamanya tidak merilis album. Lirik lagu tersebut ditulis langsung oleh sang keyboarist Ricky.



Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang pada awalnya gemar sekali berpetualanh cinta dan namun akhirnya terjebak dan terdampar pada satu cinta yang menyejukkan.



Pesan yang disampaikan dalam lagu ini adalah ketika kita sudah didalam hati wanita yang dapat menimbulkan rasa kenyamanan membuat kita merasa terjebak didalam hatinya, maka kita sanggup untuk meninggalkan segala kasih cinta dengan wanita lainnya. (Nisrina Sukmawati)***