Lirik Lagu Kita Harus Bicara – Five Minutes dan Fakta di Baliknya

Kita Harus Bicara – Five Minutes

T'lah lama ku berjalan

Lewati hari-hari

Namun tak lebih indah

Saat ada kamu



Dan kini ku bernyanyi

Lagu terindah untukmu

Namun kau tak di sini



Ku tanpa kamu

Hatiku kini tak menentu



Kita harusnya bersama

Dan saling mencinta

Jangan berprasangka

Kita harusnya bicara

Dan saling mengalah

Bukannya berpisah



Dan kini ku bernyanyi

Lagu terindah untukmu

Namun kau tak di sini



Ku tanpa kamu

Hatiku kini tak menentu



Kita harusnya bersama

Dan saling mencinta

Jangan berprasangka

Kita harusnya bicara

Dan saling mengalah

Bukannya berpisah



Kita harusnya bersama

Dan saling mencinta

Jangan berprasangka

Kita harusnya bicara

Dan saling mengalah

Bukannya berpisah



Credit

Artis : Five Minutes

Album : Kita Harus Bicara

Songwriter : Ricky Cahyadi

Dirilis : 2017

Genre : Pop, Indonesian Pop



Fakta di balik lagu Kita Harus Bicara

Lagu yang berjudul “Kita Harus Bicara” yang populerkan oleh band Five Minutes, dirilis pada 2017 lalu. Lagu ini berdurasi 3 menit 46 detik merupakan lagu yang masuk kedalam album bertajuk “Kita Harus Bicara” yang dibawah naungan EMI Music Indonesia.



Lagu ini menceritakan tentang seorang yang merasakan rasa kesepian selepas ia ditinggalkan oleh kekasihnya. Five Minutes menegaskan, jika dalam menghadapi masalah, sebaiknya tidak langsung berujung perpisahan, tetapi ada solusi lain yang dapat diambil untuk memperbaiki suatu hubungan tersebut.



Grup band musik ini beraliran alternative rock, yang didirikan pada tahun 1994. Five Minutes merupakan grup band asal kota kembang yaitu Bandung, personel band Five Minutes diantaranya yaitu Richie Setiawan (vokalis), Ricky Tjahyadi (keyboardist), Drie Wananta (bassist), Aria Yudhistira (drummer). (Nisrina Sukmawati)***