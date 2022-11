Lirik Lagu Sumpah Mati – Five Minutes dan Fakta di Baliknya

Sumpah Mati – Five Minutes

Jangan pernah ada

Pertengkaran lagi

Antara diriku

Dan dirimu



Jangan pernah lagi (hu hu u hu)

Cemburu padaku

Yang harus kau tau

Sesungguhnya



Sumpah mati aku cinta

Cinta kepadamu hanya dirimu

Sungguh ku bisa gila bila tanpamu u hu u



Jangan pernah lagi (u hu u)

Kau marah padaku

Yang harus kau tau

Sesungguhnya



Sumpah mati aku cinta

Cinta kepadamu hanya dirimu

Sungguh ku bisa gila bila tanpamu u hu u



Jangan pernah lagi (u hu u)

Cemburu padaku

Yang harus kau tau

Sesungguhnya



Sumpah mati aku cinta

Cinta kepadamu hanya dirimu

Sungguh ku bisa gila bila tanpamu u hu u



Sumpah mati aku cinta

Cinta kepadamu hanya dirimu

Sungguh ku bisa gila bila tanpamu u hu u



Credit

Artis : Five Minutes

Album : Satu Hati

Songwriter : Aria Yudhistira

Dirilis : 2010

Genre : Pop, Rock, Indonesian Pop, Indonesia Rock



Fakta di balik lagu Sumpah Mati

Lagu yang berjudul “Sumpah Mati” yang populerkan oleh band Five Minutes, dirilis pada 2010 lalu. Lagu ini berdurasi 4 menit 34 detik ini merupakan single terbaru kedelapan Five Minutes, dan lagu yang masuk kedalam album bertajuk “Satu Hati” yang dibawah naungan EMI Music Indonesia.



Lagu ini menceritakan tentang seorang wanita yang merasa kecemburuan dan pertengkaran, lalu si pria tersebut menjelaskan bahwan ia sumpah mati mencintai dirinya dan mengatakan jangan ada pertengkaran diantara mereka.



Lagu Sumpah Mati ini merupakan pengalaman pribadi dari kehidupan rumah tangga salah satu personelnya. Lirik lagu tersebut ditulis oleh drummer Five Minutes yaitu Aria Yudhistira.



Grup band musik ini beraliran alternative rock, yang didirikan pada tahun 1994. Five Minutes merupakan grup band asal kota kembang yaitu Bandung, personel band Five Minutes diantaranya yaitu Richie Setiawan (vokalis), Ricky Tjahyadi (keyboarist), Drie Wananta (bassist), Aria Yudhistira (drummer). (Nisrina Sukmawati)***