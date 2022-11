Lirik Lagu Hampa – Five Minutes dan Fakta di Baliknya

Hampa – Five Minutes

Ku pejamkan mata ini

Mencoba tuk melupakan

Segala kenangan indah

Tentang dirimu tentang mimpiku



Semakin aku mencoba

Bayangmu semakin nyata

Merasuk hingga ke jiwa

Tuhan tolonglah diriku



Entah dimana dirimu berada

Hampa terasa hidupku tanpa dirimu

Apakah di sana kau rindukan aku

Seperti diriku yang selalu merindukanmu

Selalu merindukanmu



Tak bisa aku ingkari

Engkaulah satu satunya

Yang bisa membuat jiwaku

Yang pernah mati menjadi berarti



Namun kini kau menghilang

Bagaikan ditelan bumi

Tak pernahkah kau sadari

Arti cintamu untukku



Entah dimana dirimu berada

Hampa terasa hidupku tanpa dirimu

Apakah di sana kau rindukan aku

Seperti diriku yang selalu merindukanmu

Selalu merindukanmu wo



Entah dimana dirimu berada

Hampa terasa hidupku tanpa dirimu

Apakah di sana kau rindukan aku

Seperti diriku yang selalu merindukanmu

Selalu merindukanmu wo



Dimana

Hampa terasa hidupku tanpa dirimu

Apakah di sana (di sana)

Kau rindukan aku

Seperti diriku yang selalu merindukanmu

Selalu merindukanmu



Credit

Artis : Five Minutes

Album : Satu Hati

Songwriter : Ricky Fm

Dirilis : 2010

Genre : Rock, Indonesian Rock



Fakta di balik lagu Hampa

Hampa yang dinyanyikan oleh band Five Minutes, dirilis pada 2010, masuk kedalam album bertajuk “Satu Hati” yang dibawah naungan EMI Music Indonesia.



Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa hampa setelah dirinya ditinggalkan oleh kekasihnya. Dirinya juga selalu merindukan kekasihnya yang di mana pun dirinya berasa.



Lagu ini diciptakan oleh Ari Lasso dan Ricky Fm yaitu keyboardist Five Minutes, lagu ini juga pernah dibawakan oleh Ari Lasso.



Grup band musik ini beraliran alternative rock, yang didirikan pada tahun 1994. Five Minutes merupakan grup band asal kota kembang yaitu Bandung, personel band Five Minutes diantaranya yaitu Richie Setiawan (vokalis), Ricky Tjahyadi (keyboardist), Drie Wananta (bassist), Aria Yudhistira (drummer). (Nisrina Sukmawati)***