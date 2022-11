Lirik Lagu Sin City – Slank dan Fakta di Baliknya

Sin City – Slank

Ku tinggal hatiku di tengah gurun pasir

Tak terkendali mengikuti emosi

Kulepas dosa di kota pendosa

Kutancap jiwa di gemerlap cahaya

Kuputar nasib antara merah dan hitam

Langkahkan kaki menyusuri malam

Kurajut mimpi di dalam khayalan

Ku sambut pagi di tengah setan-setan, yeah

I'm so sorry, ku khianati kamu

I'm so sorry, ku buang naluri binatangku

I'm so sorry, ku khianati kamu

I'm so sorry, ku buang naluri binatangku, aww

Sin city is come in your soul, ohh waw

Oh oh oh, I'm so sorry, ku khianati kamu

I'm so sorry, ku buang naluri binatangku

I'm so sorry, ku khianati kamu

I'm so sorry, ku buang naluri binatangku

I'm so sorry

I'm so sorry, ku buang naluri binatangku

I'm so sorry, ku khianati kamu

I'm so sorry, ku buang naluri binatangku

Credit

Artis: Slank

Album: Slow But Sure

Dirilis: 2007

Genre: Pop

Penulis lagu: Bimbim