Lirik Lagu Revolusi Cinta – Slank dan Fakta di Baliknya

Revolusi Cinta – Slank

Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)

Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"

Demokrasi atau anarki

Gagal reformasi

Disolusi dan substitusi

Coba prosecute

Cuma ada satu solusi

Start revolusi

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"

Demokrasi atau anarki

Gagal revolusi

Semua institusi korupsi

Rakyat frustasi

Sosilusi 'tuk eksekusi, hey

Start revolusi

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"

Tanpa darah, tanpa kekerasan

Tanpa kehancuran, selamat datang

Di kekuatan cinta

Revolusi cinta, waw!

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"

I said, "Hey, revolusi cinta (revolusi cinta)"