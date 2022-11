Lirik Lagu Zen Zen Zense - Radwimps dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Zen Zen Zense - Radwimps

Yatto me wo samashita kai sore nanoni naze me mo awase ya shinaindai?

"Osoi yo" to okoru kimi kore demo yareru dake tobashitekitanda yo

Kokoro ga karada wo oikoshitekitanda yo

Kimi no kami ya hitomi dake de mune ga itai yo

Onaji toki wo suikonde hanashitakunai yo

Haruka mukashi kara shiru sono koe ni

Umarete hajimete nani wo ieba ii?

Kimi no zen zen zensei kara boku wa kimi wo sagashihajimeta yo

Sono bukiccho na waraikata wo megakete yattekitanda yo

Kimi ga zenzen zenbu nakunatte chirijiri ni nattatte

Mou mayowanai mata ichi kara sagashihajimeru sa

Mushiro zero kara mata uchuu wo hajimetemiyou ka

Dokkara hanasu kana kimi ga nemutteita aida no sutoorii

Nanoku nankounenbun no monogatari wo katari ni kitanda yo

Kedo iza sono sugata kono me ni utsusu to

Kimi mo shiranu kimi to jarete tawamuretai yo

Kimi no kienu itami made aishitemitai yo

Ginga nankobun kano hate ni deaeta

Sono te wo kowasazu ni dou nigitta nara ii?

Kimi no zen zen zensei kara boku ha kimi wo sagashihajimeta yo

Sono sawagashii koe to namida wo megake yattekitanda yo

Sonna kakumei zenya no bokura wo dare ga tomeru to iundarou

Mou mayowanai kimi no haato ni hata wo tateru yo

Kimi wa boku kara akiramekata wo ubaitotta no

Zen zen zensei kara boku wa kimi wo sagashihajimeta yo

Sono bukiccho na waraikata wo megakete yattekitanda yo

Kimi ga zenzen zenbu nakunatte chirijiri ni nattatte

Mou mayowanai mata ichi kara sagashihajimeru sa

Nankounen demo kono uta wo kuchizusaminagara

