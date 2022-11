Lirik Lagu Sokkenai - Radwimps dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sokkenai - Radwimps

Todokisou de todokanasou na

Ariesou de arienasou na

Kimi no shigusa no ichibu shijuu nou de kaiseki furu supiido de

Tamesaretetari suru no ka na sore nara nozomu toko dakedo

Asobu dake no aite hoshi sa naraba douzo hoka wo atatte yo

Kimi no buatsui koi no rireki ni nokoru koto ni

Kyoumi nanka nai yo kimi no tatta hitori ni naru igai ni wa

Nande sonna ni

Sokkenai no sa soppo muite sa kimi no hou kara sasotta kuse ni

Ore janai nara hayaku itte yo sonna ni hima janain da

Chotto hidoin janai anmari janai

Koi ga nandaka mou wakaranain da

Kimi ga kyoukasho ni natte kureru kai

"Ii yo" tte kimi ga iu nara hima wa ikura demo aru kara

Wakaru koto nado ikutsu mo nai wakaritakunai koto mo ippai

Muzukashiku karamiau sekai de mune wo hatte ieru koto

Karamatta mama no kono iyahon isshun de hodoku you na mahou

Sore ga kimi da to ka itta nara hana de mata warawarete shimau ka na

Kimi no tsukamenai koi no kakushin ni semaru hodo

Kowai to omotta sonna kokoro ga hajimete de

Na no ni kimi wa sa

Nande sonna ni

Sokkenai no sa soppo muite sa kimi no hou kara sasotta kuse ni

Ore janai nara hayaku itte yo sonna ni hima janain da

Chotto hidoin janai anmari janai

Koi ga nandaka mou wakaranain da

Kimi ga kyoukasho ni natte kureru kai

"Ii yo" tte kimi ga iu nara hima wa ikura demo aru kara

Yotte nara tsutaereru ka na yappari sore ja dame na no ka na

Furishiboru dake no yuuki ga boku ni wa mada atta ka na

Dakara ima sugu

Kocchi muite yo kocchi oide yo