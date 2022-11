Lirik Lagu Suzume - Radwimps dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Suzume - Radwimps

Kimi no naka ni aru aka to aoki sen

Sorera ga musubareru no wa shin no zou

Kaze no naka demo makenai you na koe de

Todokeru kotoba wo ima wa sodateteru

Toki wa makuragi

Kaze wa nikihada

Hoshi wa ubusuna

Hito wa kagerou

Nande naiteru no to kikare kotaereru namida nanka ja

Bokura deaeta koto no imi ni wa marude oitsukanai

Kono mi hitotsu ja tarinai sakebi

Kimi no te ni fureta toki ni dake furueta kokoro ga atta yo

Imi wo ikutsu koereba bokura wa tadoritsukeru no ka na

Orokasa de ii minikusa de ii

Tadashisa no sono saki de kimi to te wo toritai

Omoidasenai taisetsu na kioku

Kotoba ni naranai koko ni aru omoi

Moshikashitara moshikashitara

Sore dake de kono kokoro wa dekiteru

Moshikashitara moshikashitara

Kimi ni "kidzuite" to ima mo sono mune wo uchinarasu

Nande naiteru no to kikare kotaereru namida nanka ja

Bokura deaeta koto no imi ni wa marude oitsukanai

Kono mi hitotsu ja tarinai sakebi

Kimi no te ni fureta toki ni dake furueta kokoro ga atta yo

Imi wo ikutsu koereba bokura wa tadoritsukeru no ka na

Orokasa de ii minikusa de ii

Tadashisa no sono saki de kimi to ikite kitai

