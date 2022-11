Lirik Lagu Sparkle - Radwimps dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sparkle - Radwimps

Mada kono sekai wa boku wo kainarashitetai mitai da

Nozomidoori darou? utsukushiku mogaku yo

Tagai no sunadokei nagamenagara kisu wo shiyou yo

Sayonara kara ichiban tooi basho de machiawaseyou

Jisho ni aru kotoba de dekiagatta sekai wo nikunda

Mangekyou no naka de hachigatsu no aru asa

Kimi wa boku no mae de hanikande wa sumashitemiseta

Kono sekai no kyoukasho no you na egao de

Tsui ni toki wa kita kinou made wa joshou no joshou de

Tobashiyomi de ii kara kokkara ga boku dayo

Keiken to chishiki to kabi no haekakatta yuuki wo motte

Imada katsute nai supiido de kimi no moto e daibu o

Madoromi no naka de namanurui kowagari

Koko de nai dokka wo yumemita yo

Kyoushitsu no mado no soto ni

Densha ni yurare hakobareru asa ni

Aishikata saemo kimi no nioi ga shita

Arukikata saemo sono waraigoe ga shita

Itsuka kiete nakunaru kimi no subete o

Kono me ni yakitsuketeoku koto wa

Mou kenri nanka janai

Gimu da to omounda

Unmei da toka mirai toka tte kotoba ga doredake te wo nobasou to

Todokanai basho de bokura koi wo suru

Tokei no hari mo futari wo yokome ni minagara susumu

Sonna sekai wo futari de isshou

Iya, nanshou demo

Ikinuiteyukou

