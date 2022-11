Lirik Lagu Twinkle - Girls’ Generation TTS dan Fakta di Baliknya

Twinkle - Girls’ Generation TTS

[Tiffany] The twinkle, twinkle, the twinkle, twinkle

[All] Sumgyeo do twinkle eojjeona? Nune hwahk ttwi janha

Beire ssayeo isseodo naneun twinkle tiga na

[Taeyeon] Ttan saramdeuldo da binnaneun nareul chowahae

Kkeutkkaji kyeonggyehaeya hae

Boseogeul humchin neojanha

[Tiffany] Neul naye kyeoseul jikyeojwo nae juwiiman maemdora

[Seohyun] Nuneul tteji marajwo nae maeryeoge ppajyeo

[All] Sumgyeo do twinkle eojjeona? ([Taeyeon] Twinkle, twinkle eojjeona?)

Nune hwahk ttwi janha ([Taeyeon] Ttwi janha, ttwi janha)

Beire ssayeo isseodo naneun twinkle tiga na

[Tiffany] Nan mijiye sekye shiganeurijeobeorilkeol

Achime nuneul tteobwahdo kkumeun gyesoktwel keoya

[Seohyun] Nan neoreul wiihae kkumigo deo yeppeuge nal banchagillae

[Taeyeon] Waeh neoman honja molla naye jinkareul

[All] Sumgyeo do twinkle eojjeona? ([Seohyun] Sumgyeo do twinkle eojjeona)

Nune hwahk ttwi janha ([Seohyun] Nune hwahk ttwi janha)

Beire ssayeo isseodo ([Tiffany] Ah~) naneun twinkle tiga na

([Tiffany] Woo! Oh oh yeah)

[Seohyun] Neomu Taeyeonhae neomu ppeonppeonhae

Bakkeneun nal sowonhaneun juri kkeuchi an boyeo

[Taeyeon] Maldo andwehke neon neomu damdamhae nan haneurarae tteoreojin byeol

[All] Sumgyeo do twinkle eojjeona? ([Tiffany] Ha ha ha~ yeah~)

Nune hwahk ttwi janha ([Tiffany] Nune hwahk ttwi janha)

Beire ssayeo isseodo ([Seohyun] Beire ssayeo isseodo)

Naneun twinkle tiga na ([Taeyeon] Hey yeah!)

[All] Keudaeye twinkle nareul bwah ([Taeyeon] Keudaeye twinkle nareul bwa, hey!)

Eodil bwah? Nareul bwah ([Tiffany] Oh oh, nareul bwa)

Chikchikhan os sogeseodo ([Tiffany] Chikchikhan os sogeseodo)

Naneun twinkle taega na ([Seohyun] Naneun twinkle taega na)

[All] Sumgyeo do twinkle eojjeona? ([Tiffany] Nan twinkle eojjeona)

Nune hwahk ttwi janha ([Seohyun] Nuneul hwahk ttwi janha)

Beire ssayeo isseodo ([Taeyeon] Hey~)

Naneun twinkle tiga na ([Tiffany] Woo! T-twinkle al janha)

Credits

Artis: Girls’ Generation TTS

Album: Twinkle

Penulis lagu: Brandon Fraley, Jamelle Fraley, Javier Solis, dan Seo Ji-eum

Fakta di Balik Lagu Twinkle

Girls’ Generation TTS adalah sub unit pertama dari yang beranggotakan tiga orang wanita Taeyeon, Tiffany, dan Seohyun yang merupakan member girl group Girls’ Generation. Mereka melangsungkan debut dalam sub unit pada tahun 2012 melalui album ‘Twinkle’.

Title track dari album ini memiliki judulnya yang sama dengan nama album ‘Twinkle’. Lagu ini bergenre dance-pop dengan campuran genre funk, electropop. Lagu sedikit terinspirasi musik tahun 1970-an dan 1980-an, terlebih lagu-lagu karya Stevie Wonder.