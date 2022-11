Lirik Lagu 1,2 - Lee Hi Feat Choi Hyun Suk Treasure dan Fakta di Baliknya

1,2 - Lee Hi Feat Choi Hyun Suk

Pigonhadamyeo ajik jandadeon

Malgwa dalli neoneun tto bameul

Hejipgo danyeo

Neon naega jinjjaro

Baboin jul ana bwa

Ibeonen geunyang an neomeoga

Maebeon ttokgateun pinggyeppun

Geojit nunmuldo jillyeosseo

Saranghandan malboda

Mianhadan mareul

Deo manhi deureun geot gata

Geumanhaja

Neon jangmi eopsneun gasi gata

Nungamajuneun geosdo

Handu beon

Handu beon

Handu beonieoyaji

Moreun cheokhaneun geosdo

Handu beon

Handu beon

Handu beonieoyaji

Ipman yeolmyeon geojismal

Geollijil maldeonga

Jeongdokkeot jom haera

Jeokdanghireul molla

Sangcheo juneun geosdo

Handu beon

Handu beon

Handu beonieoyaji

Oh baby

Jebal ohae marajwo

Soksanghaessji uri jagi hwa pureo

Naega baek beoneun jalmoshaesseo Yeah

Don't worry eoje I was home

Jeokjeokhan nalssi

Teopteophan gibune

Bopuri pungseonghan ibureul

Dwijibeosseun Feeling

Jalhalge Swerving

Majimak gihoel jwo mianhae Girl

Nan neol dugo tteonal saenggak eopseo

My love nuwo

Nae yeopeseo bulleojwo Lullaby

Eodil ga wae tto ppurina isseo

Na tto michyeo

Saranghandan malboda

Mianhadan mareul

Deo manhi deureun geot gata

Geumanhaja

Neon jangmi eopsneun gasi gata