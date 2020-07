Musisi Country Legendaris Charlies Daniels Meninggal Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Kabar duka kembali datang dari dunia musik internasional. Legenda musik country Charlie Daniels dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 6 Juli 2020 kemarin.

Charlies Daniels meninggal dunia di Summit Medical Center di Hermitage, Tennessee. Ia mengembuskan napas terakhirnya setelah berjuang melawan stroke di usia 83 tahun.

Kabar duka tersebut pun telah dikonfirmasi pihak publisitas Charlie Daniels.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Rolling Stone, Selasa pada Selasa, 7 Juli 2020, Daniels memulai karier bermusiknya sejak tahun 1950-an. Ia dikenal dengan kontribusinya terhadap musik country-rock.

Pria kelahiran Wilmington tersebut bahkan pernah meraih Grammy pada tahun 1979 lewat lagu The Devil Went Down to Georgia.

Bukan hanya penghargaan Grammy, Daniels juga menerima penghargaan lain selama kariernya, sebut saja menjadi anggota Grand Ole Opry pada 2008, induksi ke Musicians Hall of Fame pada 2009 dan Country Music Hall of Fame pada 2016.

Tak hanya para fans, rasa kehilangan juga dirasakan salah satu musisi musik country, Luke Bryan. Bryan merasa kehilangan karena sangat mengidolakan Daniels.