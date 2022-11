Lirik Lagu Mama - EXO-K dan Fakta di Baliknya

Mama – EXO-K

Careless, careless

Shoot anonymous, anonymous

Heartless, mindless

No one. who care about me?

Irheobeorin chae wemyeonhaneun geot gata

Chameul subakke eobseo

Nuneul gamjiman

Mama! ijen naege daedabhaejwo

Wae saramdeuri dallajyeottneunji

Areumdaun sijeoriraneunge

Jonjaehagin haettneunji

Ije deoneun saranghaneun beobdo ijeotgo

Baeryeohaneun mamdo irheotgo

Deungeul dollin chaero

Saragagi bappeungeol

Igmyeongui gamyeone gamchwotdeon

Sarui gadeukhan jilsi

Ggeuteul bwado baegopeun deuthan

Ijen manjokhae?

Urin deo isang nuneul maju haji anheulkka?

Sotonghaji anheulkka? saranghaji anheulkka?

Apeun hyeonsire dasi nunmuri heulleo

Bakkul su itdago bakkumyeon

Dwendago malhaeyo mama. mama.

Eonjengabuteo urin seumateuhan

Gamoge jabaljeogeuro gadhyeo

Gonggwa illo mandeun dijiteore

Nae ingyeogeul matgyeo

Geogin saengmyeongdo gamjeongdo

Ddadeuthamdo eobtgo eoneo sseuregiman

Nadwingguneun sangmakhan beolpan.

Nari galsurok oeroumman deohaejyeo

Uriga inganil su bakke eobtneun geon

Sangcheo batneun geot. Yeah..

Mannago soneul jabgo neukkimyeo

Hamkke ulgo utgo

Dalmagago seoro yeongyeoldwae.

Dorikigo sipdamyeon