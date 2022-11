Gen Halilintar Nongol di Film Hollywood Selena Gomez: My Mind and Me, Geni Faruk Beri Penjelasan

PIKIRAN RAKYAT - Gen Halilintar baru-baru ini memamerkan keberhasilan mereka masuk ke dalam film Hollywood.

Tepatnya, keluarga Gen Halilintar terlihat masuk ke dalam film dokumenter Selena Gomez dengan judul "My Mind and Me".

Berdasarkan cuplikan film dokumenter itu, Selena Gomez terlihat melakukan sesi foto dengan para wanita dalam keluarga Gen Halilintar.

"Anak-anak Gen Halilintar bertemu Selena Gomez dan ini masuk dokumenter My Mind and Me," ujar Geni Faruk dalam akun Instagramnya.

Diketahui, film dokumenter 'Selena Gomez: My Mind and Me' telah beredar di bioskop-bioskop Indonesia sejak 2 November 2022 lalu.

Dalam film itu, Selena Gomez terlihat menghampiri para penggemar yang menunggu di depan pagar pembatas sebuah hotel.

Jika dilihat lebih dekat, ada keluarga Gen Halilintar yang ikut berdiri menyambut sosok penyanyi Lose You To Love Me itu.

Keempat perempuan Gen Halilintar itu tak lain adalah Sohwa, Abqariyyah, Sajidah, dan Salehah.