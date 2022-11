Lirik Lagu Black Pearl - EXO dan Fakta di Baliknya

Black Pearl – EXO

She's my black pearl

She's my black pearl

Jidoneun piryo eopseo

Nae mami neol garikyeo

Gal kkiri heomnanhaedo

Ijjeumeseo geureoken motanda

Han shido tteoreojeo

Ijeo bon jeogi eomneunde

Jeo meolli supyeongseon kkeute

Neoye moseubeul bol su ittamyeon

Nan docheul ollyeo kkeutkkaji

Barame nal shitgo

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Geochireojin sumyeone yodongeul jaeweo

Eodum soge pin kkot bada wie tteun dal

Bimil gateun geugot my beautiful black pearl

Eodum soge pin kkot bada wie tteun dal

Bimil gateun geugot my beautiful black pearl

Shiljjaehagin haneun geonji

Hyeonshilgwaneun dongtteoreojin

Kkumgwa isang sogeul hemaego inna

Shinhwa soge sal kkeonman gateun

Oh naye yeoshina (go go go go)

Shiganeul hechigo neol chajaga

Yeongweonhan geotteureun

Mideo bon jeogi eomneunde

Geutorok ganjeolhage na barae watteon

Neol dake dwendamyeon

Nan docheul ollyeo kkeutkkaji

Barame nal shitgo

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Geochireojin sumyeone yodongeul jaeweo

Eodum soge pin kkot bada wie tteun dal

Bimil gateun geugot my beautiful black pearl

Eodum soge pin kkot bada wie tteun dal

Bimil gateun geugot my beautiful black pearl