Lirik Lagu 3.6.5 - EXO dan Fakta di Baliknya

3.6.5 – EXO

Se beonkkajin budicheo bwa

Yeoseot beonjjeum uljjirado

Daseot beon deo igyeo naemyeon

Kkeuchi boigi shijakae

Jogeupage dallilsurok

Jungyohan geol notchil ppunya

Nege jom deo shiganeul jweo

Sumeul goreul su itge hae

Neul gateun goseseo

Tteooneun taeyangcheoreom

3.6.5 nan maeil achim

Jamdeun neol kkaeumyeo

Harul shijakae

3.6.5 ilbunilchoye

Teumdo eopseul mankeum

Hamkkehal kkeoya

Woah oh oh oh woah oh oh

3.6.5 ni soneul japgo

Woah oh oh oh woah oh oh

3.6.5 nochi aneulkke

Sori naeeo se beon utgo

Yeoseot goge norael deureo

Daseot shigan jago namyeon

Da byeolgeo anin ge dwel kkeoya

Nan neoreul jikineun

Jeo biche gisacheoreom

3.6.5 neoye apeseo

Ojik neol iyuro

Geomeul hwidulleo

3.6.5 machi neol wihae

Taeeonan geot gateun

Maeireul salkke

Woah oh oh oh woah oh oh

3.6.5 eotteon apeumdo

Woah oh oh oh woah oh oh

3.6.5 neol bikkyeogage

Neol shiheomhal unmyeongdeuri

Nunmureul bureul ttae

Eonjerado nan gijeokcheoreom

Ni ape natanalkke