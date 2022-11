Lirik Lagu Really Really - Quinn Salman dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Really Really - Quinn Salman

Di kala ku sendiri memandang langit kamar ini

Terbayang wajah riang temanku yang selalu bersama

Tapi kini lama kita tak bertemu, hanya suara dan wajah di gadgetku

Di saatku mengingat dahulu selalu bertemu

Melewati cerita yang indah di ruang kelasku

Tapi kini lama kita tak bertemu, hanya suara dan wajah di gadgetku

I Really Really miss you my friends

I Really Really need you my friends

Candamu tawamu senyummu selalu kuingat

I Really Really miss you my friends

I Really Really need you my friends

And all I wish I can see you tomorrow

Semua kenangan tak mudah hilang

Semua cerita kan menjadi indah

Tapi kini lama kita tak bertemu, hanya suara dan wajah di gadgetku

I Really Really miss you my friends

I Really Really need you my friends

Candamu tawamu senyummu selalu kuingat

I Really Really miss you my friends

I Really Really need you my friends

And all I wish I can see you tomorrow

I Really Really miss you my friends

I Really Really need you my friends