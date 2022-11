Lirik Lagu Animaux fragiles - Zaz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Animaux fragiles - Zaz

Tu sais je suis pas malheureux

Sentimental on peut le dire

Un peu de buée dans les yeux

À chacun de mes sourires

Et si cette vie n'était qu'un jeu

Et si on se moquait de nous

Pourquoi les gens sont si sérieux

Si Dieu existe est-ce un fou?

Toi et moi, des animaux fragiles

Et cette planète n'est qu'une île

Elle-même perdue dans les étoiles

Mais on s'imagine une vie facile

Et puis qu'on vivra vieux

Regarde le soleil brille, on est tranquille

Ma main dans tes cheveux

Entre les rires et la tristesse

Cette vie nous aura à l'usure

Faut profiter de sa jeunesse

Sans jamais détruire son futur

On me dit de bien me tenir

Que c'est une question d'équilibre

Pourquoi j'ai pas le souvenir

Un jour d'avoir été libre

Toi et moi, des animaux fragiles

Et cette planète n'est qu'une île

Elle-même perdue dans les étoiles

Mais on s'imagine une vie facile

Et puis qu'on vivra vieux

Regarde le soleil brille, on est tranquille

Ma main dans tes cheveux

La nuit tout seul je me balade

Mais je n'veux pas t'abandonner

Sache que si moi je suis malade

Ce n'est que de t'aimer

Toi et moi, des animaux fragiles

Et cette planète n'est qu'une île

Elle-même perdue dans les étoiles

Toi et moi, des animaux fragiles

Et cette planète n'est qu'une île

Elle-même perdue dans les étoiles

Mais on s'imagine une vie facile

Et puis qu'on vivra vieux

Regarde le soleil brille on est tranquille

Ma main dans tes cheveux

Ma main dans tes cheveux

Credits

Artis : Zaz dan Ycare

Album : Des millions d'années

Rilis : 2022

Genre : Jazz, Chanson

Penulis : Axelle Red, Ycare

Fakta di Balik Lirik Lagu Animaux fragiles - Zaz

Isabelle Geffroy atau lebih akrab disapa dengan nama panggungnya Zaz, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu kebangsaan Prancis.

Zaz membawakan alunan lagu dalam gaya musik jazzy, chanson, soul, dan akustik.

Penyanyi kelahiran 1 Mei 1980 ini mulai dikenal ketika berhasil merilis singelnya yang berjudul Je veux, dalam album yang diambil dari debut self-titled.

Perjalanan karier dari Isabelle Geffroy dimulai ketika dia mulai menyanyi di grup band Fifty Fingers, pada tahun 2001.

Selanjutnya, pada tahun 2011 Zaz berhasil menorehkan prestasi karena mampu memenangkan penghargaan European Border Breakers Awards (EBBA).