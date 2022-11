Lirik Lagu Si jamais j'oublie - Zaz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Si jamais j'oublie - Zaz

Rappelle-moi le jour et l'année

Rappelle-moi le temps qu'il faisait

Et si j'ai oublié,

Tu peux me secouer

Et s'il me prend l'envie d'm'en aller

Enferme-moi et jette la clé

Aux piqûres de rappel

Dis comment je m'appelle

Si jamais j'oublie, les nuits que j'ai passées

Les guitares et les cris

Rappelle-moi qui je suis, pourquoi, je suis en vie

Si jamais j'oublie les jambes à mon cou,

Si un jour je fuis,

Rappelle- moi qui je suis, ce que je m'étais promis

Rappelle-moi mes rêves les plus fous

Rappelle-moi ces larmes sur mes joues

Et si j'ai oublié, combien j'aimais chanter

Si jamais j'oublie, les nuits que j'ai passées

Les guitares et les cris

Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie

Si jamais j'oublie les jambes à mon cou,

Si un jour je fuis,

Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis

Oh oh oh ooh

Rappelle-moi qui je suis

Si jamais j'oublie les jambes à mon cou,

Si un jour je fuis,

Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis

Si jamais j'oublie, les nuits que j'ai passées

Les guitares et les cris

Rappelle-moi qui je suis, pourquoi, je suis en vie

Rappelle-moi le jour et l'année

Credits

Artis : Zaz

Album : Sur la route

Rilis : 2015

Genre : Jazz, Chanson

Penulis : Assane Attye, Jean-Etienne Maillard

Fakta di Balik Lirik Lagu Si jamais j'oublie - Zaz

Isabelle Geffroy atau lebih akrab disapa dengan nama panggungnya Zaz, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu kebangsaan Prancis.

Zaz membawakan alunan lagu dalam gaya musik jazzy, chanson, soul, dan akustik.

Penyanyi kelahiran 1 Mei 1980 ini mulai dikenal ketika berhasil merilis singelnya yang berjudul Je veux, dalam album yang diambil dari debut self-titled.

Perjalanan karier dari Isabelle Geffroy dimulai ketika dia mulai menyanyi di grup band Fifty Fingers, pada tahun 2001.

Selanjutnya, pada tahun 2011 Zaz berhasil menorehkan prestasi karena mampu memenangkan penghargaan European Border Breakers Awards (EBBA).