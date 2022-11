Lirik Lagu On ira - Zaz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu On ira - Zaz

On ira écouter Harlem au coin de Manhattan

On ira rougir le thé dans les souks à Amman

On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal

Et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale

On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto

On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro

On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine

Et on lèvera nos verres dans le café Pouchkine

Oh qu'elle est belle notre chance

Aux milles couleurs de l'être humain

Mélangées de nos différences

À la croisée des destins

Vous êtes les étoiles, nous somme l'univers

Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert

Vous êtes mille pages et moi je suis la plume

Oh oh oh oh oh oh oh

Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer

Vous êtes les saisons et nous sommes la terre

Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume

Oh oh oh oh oh oh oh

On dira que le poètes n'ont pas de drapeaux

On fera des jours de fête autant qu'on a de héros

On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme

Et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes

On dira que les rencontres font les plus beaux voyages

On verra qu'on ne mérite que ce qui se partage

On entendra chanter des musiques d'ailleurs

Et l'on saura donner ce que l'on a de meilleur

Oh qu'elle est belle notre chance

Aux milles couleurs de l'être humain

Mélangées de nos différences

À la croisée des destins

Vous êtes les étoiles, nous somme l'univers

Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert

Vous êtes mille pages et moi je suis la plume

Oh oh oh oh oh oh oh

Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer

Vous êtes les saisons et nous sommes la terre

Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume

Oh oh oh oh oh oh oh

Vous êtes les étoiles, nous somme l'univers

Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert

Vous êtes mille pages et moi je suis la plume

Oh oh oh oh oh oh oh

Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer

Vous êtes les saisons et nous sommes la terre

Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume

Oh oh oh oh oh oh oh

Credits

Artis : Zaz

Album : Recto Verso

Rilis : 2013

Genre : Jazz, Chanson

Penulis : Tristan Solanilla, Olivier Volovitch, Louise Becue, Ker-eddine Soltani

Fakta di Balik Lirik Lagu On ira - Zaz

Isabelle Geffroy atau lebih akrab disapa dengan nama panggungnya Zaz, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu kebangsaan Prancis.

Zaz membawakan alunan lagu dalam gaya musik jazzy, chanson, soul, dan akustik.

Penyanyi kelahiran 1 Mei 1980 ini mulai dikenal ketika berhasil merilis singelnya yang berjudul Je veux, dalam album yang diambil dari debut self-titled.

Perjalanan karier dari Isabelle Geffroy dimulai ketika dia mulai menyanyi di grup band Fifty Fingers, pada tahun 2001.

Selanjutnya, pada tahun 2011 Zaz berhasil menorehkan prestasi karena mampu memenangkan penghargaan European Border Breakers Awards (EBBA).