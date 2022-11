Lirik Lagu Qué vendrá - Zaz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Qué vendrá - Zaz

Qu'importe là où je vais

Tant que j'ai l'audace

De tenir la main de l'autre

Pour aimer le temps qui passe

Dans tout ce que je fais

La rage et l'amour s'embrassent

Quelle soit mienne ou qu'elle soit vôtre

La vie nous dépasse

Qué vendrá, qué vendrá

Describo mi camino, sin pensar, sin pensar

Dónde acabará

Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes

Je laisse aller mes sentiments

Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne

Pour aimer indifféremment

Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre

Je me raccroche à ceux que j'aime

Prenons soin de chaque seconde

Les heures prendront soin d'elles-mêmes

Qué vendrá, qué vendrá

Describo mi camino, sin pensar, sin pensar

Dónde acabará

Qué vendrá, qué vendrá

Describo mi camino

Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé

Que debo continuar

Puisque nous sommes ici sans savoir

Ce qui nous attend un peu plus tard

Laisser parler mon instinct, me guérir

Puisque tout cela est bien trop court

J'aimerai jusqu'à mon dernier jour

Jusqu'à mon dernier souffle de vie

Qué Vendrá, qué Vendrá

Jusqu'où j'irai, j'en sais rien

Sin pensar, sin pensar

Sans penser à demain

Qué vendrá, qué vendrá

Describo mi camino

Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé

Que debo continuar

Qué vendrá, qué vendrá

Describo mi camino

Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé

Que debo continuar

Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé

Que debo continuar

Credits

Artis : Zaz

Album : Effet miroir

Rilis : 2018

Genre : Jazz, Chanson

Penulis : Davide Esposito, Luis Fronchoso

Fakta di Balik Lirik Lagu Qué vendrá - Zaz

Isabelle Geffroy atau lebih akrab disapa dengan nama panggungnya Zaz, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu kebangsaan Prancis.

Zaz membawakan alunan lagu dalam gaya musik jazzy, chanson, soul, dan akustik.

Penyanyi kelahiran 1 Mei 1980 ini mulai dikenal ketika berhasil merilis singelnya yang berjudul Je veux, dalam album yang diambil dari debut self-titled.

Perjalanan karier dari Isabelle Geffroy dimulai ketika dia mulai menyanyi di grup band Fifty Fingers, pada tahun 2001.

Selanjutnya, pada tahun 2011 Zaz berhasil menorehkan prestasi karena mampu memenangkan penghargaan European Border Breakers Awards (EBBA).