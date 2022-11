Lirik Lagu La vie en rose - Zaz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu La vie en rose - Zaz

Des yeux qui font baisser les miens

Un rire qui se perd sur sa bouche

Voilà le portrait sans retouches

De l'homme auquel j'appartiens

Quand il me prend dans ses bras

Qu'il me parle tout bas

Je vois la vie en rose

Il me dit des mots d'amour

Des mots de tous les jours

Mais moi, ça me fait quelque chose

Il est entré dans mon cœur

Une grande part de bonheur

Dont je connais la cause

C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie

Et dès que je l'aperçois

Alors je sens en moi

Mon cœur qui bat

Des nuits d'amour à plus finir

Un grand bonheur qui prend sa place

Des ennuis, des chagrins s'effacent

Heureux, heureux à en mourir

Quand il me prend dans ses bras

Qu'il me parle tout bas

Je vois la vie en rose

Il me dit des mots d'amour

Des mots de tous les jours

Et ça me fait quelque chose

Il est entré dans mon cœur

Une part de bonheur

Dont je connais la cause

C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie

Et dès que je l'aperçois

Alors je sens en moi

Mon cœur qui bat

Et dès que je l'aperçois

Alors je sens en moi

Mon cœur qui bat

Credits

Artis : Zaz

Album : Recto verso

Rilis : 2013

Genre : Jazz, Chanson

Penulis : Édith Piaf, Louis Guglielmi Louiguy

Fakta di Balik Lirik Lagu La vie en rose - Zaz

Isabelle Geffroy atau lebih akrab disapa dengan nama panggungnya Zaz, merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu kebangsaan Prancis.

Zaz membawakan alunan lagu dalam gaya musik jazzy, chanson, soul, dan akustik.

Penyanyi kelahiran 1 Mei 1980 ini mulai dikenal ketika berhasil merilis singelnya yang berjudul Je veux, dalam album yang diambil dari debut self-titled.

Perjalanan karier dari Isabelle Geffroy dimulai ketika dia mulai menyanyi di grup band Fifty Fingers, pada tahun 2001.

Selanjutnya, pada tahun 2011 Zaz berhasil menorehkan prestasi karena mampu memenangkan penghargaan European Border Breakers Awards (EBBA).