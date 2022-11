Lirik Lagu Cinta Pertama - Zivilia dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Cinta Pertama - Zivilia

Pelukanmu masih terasa

Hembus nafasmu masih berbisik

Selalu kurindukan saat denganmu

Cinta ini kan kubawa mati

Selamanya hatiku mengharapkanmu

Walaupun kita tak mungkin bersatu

You are always gonna be my love

Kamulah

Yang pertama mengajarkanku arti cinta

Bahagia dan menangis karenamu

Waktu terhenti dan aku terperangkap

Masa lalu denganmu

Kuingin melupakan tapi tak bisa

Setiap waktu ku memikirkan mu

Kuingin kau mengerti semua lagu yang kunyanyikan

Hanyalah rasaku untukmu

You are always gonna be inside my heart Itsumo

貴方だけの場所があるから

Kau takkan pernah bisa tergantikan

Semoga masih ada ruang dalam hatimu

Biarkanku masuk dan mengulangi semua

Kenangan yang terindah

Saat bersamamu

Ohh... ohh...

You are always gonna be my love

誰かとまた恋に落ちても

Takkan tergantikan selamanya

You were always gonna be the one

You were always gonna be the one

Kau selalu dihatiku selamanya

Credits

Artis : Zivilia

Album : Cinta Pertama

Rilis : 2016

Genre : Pop, Indonesian Pop

Penulis : Utada Hikaru

Fakta di Balik Lirik Lagu Cinta Pertama - Zivilia

Grup musik asal Kendari, Sulawesi Tenggara Zivilia memulai kiprahnya di dunia musik pada tanggal 8 Agustus 2008.

Grup musik ini beranggotakan empat personil, diantaranya Zulkifli sebagai vokalis sekaligus sintesiser piano, Sarah sebagai bassist, Obot sebagai drummer, dan Bayu sebagai keyboard/pianis.

Mulanya band ini dikenal dengan nama Teplan Band, lagu pertama yang menjadi awal mula perjalanan karirnya berjudul Aishiteru dan Karena Cinta. Genre dalam band ini bernuansa aliran Slow Rock Alternative.

Band ini mulai terkenal ketika telah berhasil merilis lagu berjudul Menunggu dibawah label Megaswara. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2009 lagu Menunggu diganti menjadi judul Aishiteru.

Salah satu lagu yang dirilis oleh grup musik ini berjudul Cinta Pertama, dalam album yang bertajuk Cinta Pertama. (Muhammad Akhsanul Akhlaq)***