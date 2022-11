Kisah Whitney Houston, Penyanyi Bersuara 5 Oktaf yang Melegenda

PIKIRAN RAKYAT – Whitney Houston merupakan seorang penyanyi wanita dengan genre pop, soul, ritme, dan blues khas Amerika. Selain itu ia juga merupakan sosok yang sangat terkenal lataran dirinya tidak hanya berprofesi menjadi penyanyi saja, ia juga merupakan sosok aktris, produser, dan model fashion juga.

Wanita dengan nama lengkap Whitney Elizabeth Houston ini lahir di Newmark pada 9 Agustus 1963 dan meninggal dunia pada 11 Februari 2012 lalu. Whitney merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari sepasang suami istri, John Houston dan Sissy.

Tumbuh dan besar dilingkungan yang juga mencintai seni musik, jelas hal tersebut menjadikan Houston sosok yang juga mencintai dunia Tarik suara pula. Hal tersebut terbukti semasa kanak-kanak dan remajanya ia sudah mulai memimpin paduan suara Injil junior New Hope Baptist di New York.

Kecintaan terhadap musik juga merupakan turunan dari sang ibu. Ibu Houston merupakan seorang penyanyi dan sepupu dari salah satu tokoh terkenal di dunia musik genre ritme, blues, soul, dan gospel. Sang ibu tak jarang mengajak Houston bepergian memperkenalkan dunia industri musik yang sebenarnya.

Upaya pertama sang ibu yang pertama yakni mendukung Houston untuk menjadi vokalis pendukung untuk Chaka Khan dan membintangi sejumlah iklan untuk remaja. Namun di lain sisi sang ibu tetap menghendaki Houston untuk tetap menamatkan sekolahnya terlebih dahulu dibandingkan seutuhnya fokus dalam karier bermusik putrinya tersebut.

Nama Whitney semakin menanjak naik usai single ‘Saving All My Love For You’ dirilis pada tahun 1985. Lagu tersebut keluar bersama dengan debut album self-titled pertamanya yang bertajuk ‘Whitney Houston’.

Baca Juga: Profil Salem Al Dawsari, Kunci Kemenangan Arab Saudi Saat Melawan Argentina di Piala Dunia Qatar 2022

Album debut tersebut berhasil terjual lebih dari 25 juga copy di seluruh dunia dan kemudian sukses meraih penghargaan ‘Diamond Awards. Selain itu, berkat album ini Whitney memenangkan satu dari empat nominasi di Grammy Awards tahun 1986 dengan kategori Best Pop Vocal Female Performance.

Memiliki karakter suara yang tak perlu diragukan lagu, membuat Whitney juga tak ragu memulai karier debutnya di layar kaca. Ia menjadi salah satu bintang dalam film ‘The Bodyguard’ bersama dengan Kevin Costner.

Tak hanya menjadi bintang utama pada film tersebut, Lagu Whitney yang berjudul ‘I Will Always Love You’ rupanya juga didapuk sebagai original soundtrack pada film tersebut.