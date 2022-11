Lirik Lagu Kehabisan Kata - Nowela Idol dan Fakta di Baliknya

Kamu datang saat aku biasa

Terbiasa sendiri

Kamu ada menggoda hatiku

Tepat di jantungku

Susah aku lupakan

Kamu yang aku suka

Kamu yang aku cinta

Bagaimana caranya?

Sedekat itu wajahmu denganku

Ini mimpi atau nyata

Kamu bilang cinta

Tatap matamu buatku

Tak bisa berkata-kata

Aku diam, hanya diam

Kehabisan kata

Kamu ada menggoda hatiku

Tepat di jantungku

Susah aku lupakan

Kamu yang aku suka

Kamu yang aku cinta

Bagaimana caranya?

Sedekat itu wajahmu denganku

Ini mimpi atau nyata

Kamu bilang cinta

Tatap matamu buatku

Tak bisa berkata-kata

Aku diam, hanya diam

Sedekat itu wajahmu denganku

Ini mimpi atau nyata

Kamu bilang cinta

Tatap matamu buatku

Tak bisa berkata kata

Aku habis, sudah habis

Kehabisan kata

(Kehabisan kata, kehabisan kata, kehabisan kata)

When look at you

You it's supranatural, natural

Feels like a water

You make me sick

You make me wanna

You make me crazy

You make me speechless

Sedekat itu wajahmu denganku

Ini mimpi atau nyata

Kamu bilang cinta

Tatap matamu buatku

Tak bisa berkata-kata

Aku habis, sudah habis

Kehabisan kata

Kehabisan kata

Aku habis, sudah habis

Kehabisan kata

Artis: Nowela Elizabeth Auparay

Album: 1

Dirilis: 2016

Genre: Pop