Lirik Lagu Tak Apa – Melly Goeslaw dan Fakta di Baliknya

Tak Apa – Melly Goeslaw

Dalam benak tersimpan kenangan

Yang takkan kubilang pada semua

Dalam ingatku ada namamu

Belahan hatiku waktu dulu

Masih terasa kita bersama

Indah dan tak indah berdua

Jemput aku dalam kenanganmu di sini

Tak ingin kulepas kenanganku

Karna kutahu ini berarti

Walau kau tak lagi di sisiku

Tak apa

(Would you like to dance?)

Credit

Artis : Melly Goeslaw

Penulis Lagu : Melly Goeslaw

Album : Melly

Label : Aquarius Musikindo

Rilis : 1999

Genre : R&B/Spul, Pop, Indonesia Pop



Fakta Lagu Tak Apa – Melly Goeslaw



Lagu Tak Apa dipopulerkan oleh Melly Goeslaw dalam album bertajuk Melly, yang dirilis pada tahun 1999. Dan berada di bawah naungan label Aquarius Musikindo.



Nama Melly Goeslaw tidaklah asing bagi pendengar musik Indonesia, ia merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu yang tidak diragukan lagi keahliannya.



Selain sering membuat dan menyanyikan beberapa soundtrack dalam film, ia juga pandai membawakan single-singlenya sendiri.



Sebelum menyanyikan single solo atau duetnya,Melly pernah medirikan grup musik bernama Potret dan menjadi vokalisnya.



Meskipun ia jago dalam membuat lagu ia mengaku bahwa sama sekali tidak bisa membaca not balok. Jika mendapatkan inspirasi, ia akan meminta bantuan suaminya, Anto Hoed untuk menulis notasinya. (Salwa Syafiqoh)***