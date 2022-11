Lirik Lagu Butterfly – Melly Goeslaw feat Andhika Pratama dan Fakta di Baliknya

Butterfly – Melly Goeslaw feat Andhika Pratama

Ketika waktu mendatangkan cinta

Aku putuskan memilih dirimu

Setitik rasa itu menetes

Dan semakin parah

Bisa ku rasa getar jantungmu

Mencintaiku apa lagi aku

Jadikanlah diriku

Pilihan terakhir hatimu

Butterfly terbanglah tinggi

Setinggi anganku untuk meraihmu

Memeluk batinmu yang sama kacau

Karena merindu

Butterfly fly away so high

As high as hopes I pray

To come and reach for you

Rescuing your soul

The precious messed up thoughts of me and you

Jalan ini jauh

Namun kita tempuh

Bagai bumi ini

Hanya milik berdua

Biar ku berlebihan

Mendekatimu namun ku tunggu

Butterfly terbanglah tinggi

Setinggi anganku untuk meraihmu

Memeluk batinmu yang sama kacau

Karena merindu

Butterfly fly away so high

As high as hopes I pray

To come and reach for you

Rescuing your soul

The precious messed up thoughts of me and you

