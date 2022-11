Lirik Lagu Sebuah Anomali – Figura Renata dan Fakta di Baliknya

Sebuah Anomali – Figura Renata

Malam beri pekikan

Diatas langit-langit mulut

Cukup bersuara

Kencang

Sekencang mungkin

Biarkan haru milik yang lain

Meruak meriak

Biarkan haru milik yang lain

Meruak meriak

Rasa cemas terlepas tak terkendali

Rasa gundah gelisah sesakkan kepalaku

Lahir tersakiti

Mati menyendiri

Maki melingkari

Lari isolasi

Lahir tersakiti

Mati menyendiri

Maki melingkari

Lari isolasi

Woo, ah, woo, ah, woo, ah

Ayy, oh, ayy, oh

Woo, ah, woo, ah, woo, ah

Ayy, oh, ayy, oh

Woo, ah, woo, ah, woo, ah

Ayy, oh, ayy, oh

Woo, ah, woo, ah, woo, ah

Ayy, oh, ayy, oh

Lahir tersakiti

Mati menyendiri

Maki melingkari

Lari isolasi

Lahir tersakiti

Mati menyendiri

Maki melingkari

Lari isolasi

Lahir tersakiti

Mati menyendiri

Maki melingkari

Lari isolasi

Lahir tersakiti

Mati menyendiri

Maki melingkari

Lari isolasi

Credit

Artis: Figura Renata

Album: Hara

Penulis lagu: Figura Renata

Dirilis: 2020

Genre: Alternatif/Indie

Fakta di Baliknya