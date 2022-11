Lirik Lagu Hurt - EXO dan Fakta di Baliknya

Hurt – EXO

Yudok jitge baen neoye hyanggie

Bari mukkin nan ni kkume noye gata

Gaseumsok hanpyeon bulkkotgateun gieok

Yeongicheoreom sarajeo

Sumkkyeore ganjeolhan mam

Nogyeo wecheo bonda

Challaye jaega dwelkka

Heogong wiro pareul ppeodeo bwa

Geompureun saebyeok monghwanjeogin

Moksoriman ullyeo peojeo who knows?

Kkeuchi eomneun mystery

Angae gateun memory

Nae yegameun wae binnaganeunga

Nunmul seokkin bissori nae gwitgae sumsori

Dan han beondo neol chatji motan na

You hurt me (so bad, so bad)

You hurt me (so bad, so bad)

Nae meorissogen yeongweonhi (insane)

Niga sara inneunde

Nae shiyaen tumyeonghan neowa na

Yeah saehayan dalppiche mellodi

Eunmilhi junbihan nae dudeurim

Bameun machi gangmul gatji shwit

Bimireul pumeun chae salji

Soksagyeo jullae daeche eodil gaya

Dachin neoye segel yeol su inneun geonji

Deryeoga jullae neoreul garin beil

Geu soge nal salge hal suneun eomneun geonji

Nan maeil bam nege jami deunda

Kkumsoge yeonjudweneun

Gammiroun seonyul neowa na

Du nuneul gamkko eodum soge

Geurimjaro ttaraganda who knows?

Kkeuchi eomneun mystery

Angae gateun memory

Nae yegameun wae binnaganeunga

Nunmul seokkin bissori nae gwitgae sumsori

Dan han beondo neol chatji motan na

You hurt me (so bad, so bad)

You hurt me (so bad, so bad)

Nae meorissogen yeongweonhi (insane)

Niga sara inneunde

Nae shiyaen tumyeonghan neowa na

Dan han beonman nal chaja jweo

Eolmana weonhaneunji aljana

Himihan ni moseuppoda jeo jiteun bamboda

Na honjain ge duryeoweojeo oh