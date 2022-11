Lirik Lagu Falling For You - EXO dan Fakta di Baliknya

Falling For You – EXO

Yeah, uh yeah, hmm

Ooh ah, ooh ah

Ooh ah, ooh ah

Ooh ah, ooh ah

Check this, uh

Mani gidaryeotjo gogael deureo

Ttokbaro nal bogireul Oh, yeah

Il nyeoneul oneulman gidarimyeo

Eoreo itteon neukkim

Oneureun yonggi naeeo dagagal teni

Sel su eopshi maneun uyeon junge

Barameun nareul ni gyeote

Shingihan irijo haneureseo tteoreojin

Musuhan jeomdeulgwa ojik han saram

Gijeogil kkeoyeyo

Ni otgit wiro tteoreojin nan

Ooh ah, ooh ah neol hyanghan nae mam

Ooh ah, ooh ah hayake naerijana

Ooh ah, ooh ah Oh baby

Ooh ah, ooh ah

Yeah, girl come on

Soneul ppeodeumyeonseo utgo inneun

Niga neomu yeppeoyo Oh, oh Oh yeah

Naegeseo negero mikkeureojeo

Seumyeodeuneun tteollim

Geu ane cheoncheonhi na nogadeul teni

Sesangi da meomchweo beorin deutae

Shiyaneun neoro gadeukae jeonbu wanbyeokae

Shingihan irijo haneureseo tteoreojin

Musuhan jeomdeulgwa ojik han saram

Gijeogil kkeoyeyo

Ni otgit wiro tteoreojin nan

Uh, yeah uh

Uyeonhi mandeureojin jangmyeoneun aniya

Igeon cheoljeohi naega gehwekaetteon geurimiya

Meon goseseobuteo neol jojunhago

Giga makin Timing-e momeul deonjeo

Dagagaseo nan mollae neoye nuneul garyeo

Neon dwireul dora naye pume angyeo

Ije deo isang nan baral kke eopseo

Dan hanaye soweon i shiganeul meomchweo

You baby, now all my dream's coming true

Yeah, girl come on

Neoye eokkae wiro hangeoreume dallyeoga

Ana jugo shipeo neol mani gidaryeonni nal

Ontong neoreul mannal

Saenggageuro beokcha nan

Gidaehaedo gwaenchana ojik negeman|

Sappunhi naeryeoanjeulkke